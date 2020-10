Italiano porta anche Ismajli e Leo Sena a Cittadella

La Spezia - Erlic, Maggiore, Marchizza, Mattiello, Ramos, Mastinu, Capradossi, Zoet e Galabinov e Acampora. La lunga lista degli assenti per la partita di mercoledì pomeriggio al Tombolato di Cittadella. Italiano porta per l'impegno in Coppa Italia tutti gli altri.





PORTIERI: 12.KRAPIKAS, 77.RAFAEL, 94.PROVEDEL



DIFENSORI: 19.TERZI, 20.BASTONI, 21.FERRER, 22.CHABOT, 34.ISMAJLI, 39.DELL'ORCO, 69.VIGNALI



CENTROCAMPISTI: 6.MORA, 8.RICCI, 10.AGOUME, 16.BARTOLOMEI, 24.ESTEVEZ, 26.POBEGA, 27.DEIOLA, 88 LEO SENA



ATTACCANTI: 11.GYASI, 17.FARIAS, 18.NZOLA, 31.VERDE, 80.AGUDELO, 91.PICCOLI