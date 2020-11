La Spezia - Brutte notizie per Daniele Verde. L'ala destra di Vincenzo Italiano ha subito una lesione all'adduttore lungo della gamba sinistra durante la partita contro la Juventus. Questo sanciscono gli esami svolti in queste ore, dopo che il mancino aveva saltato due sessioni di allenamento alla ripresa. Per Verde si prospetta uno stop di un mese. Spazio dunque ad Agudelo sulla destra sin dalla trasferta di Benevento.