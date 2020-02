Italiano non si fida: "Nella Cremonese c'è qualità"

La Spezia - Non si accontenta Vincenzo Italiano. Non gli basta aver scalato la classifica e non gli bastano i nove risultati utili consecutivi. Vuole vedere lo Spezia giocare ancora meglio, perché è convinto che ci sia ancora spazio per migliorare. "Veniamo da una delle migliori prestazioni dell'annata. E' un buon momento e dobbiamo mantenere questo spirito e questo entusiasmo. Noi lavoriamo per crescere a livello di prestazione perché possiamo fare anche meglio. Siamo giovani, abbiamo margini. L'asticella va ancora alzata". La classifica è così corta che tutte sono sfide play off e tutte sono sfide salvezza. "Poco tempo fa eravamo in grande difficoltà, con l'unico obiettivo di allontanarci dai bassifondi della classifica. Lo stiamo ancora facendo e ora dobbiamo evitare di abbassare la guardia perché basta poco per ritrovarsi ancora in difficoltà".



Di fronte c'è una rosa dal monte ingaggi importante, ma che per adesso vive una stagione tribolata con due cambi in panchina. "La Cremonese è una squadra con dei valori importanti che sta attraversando un periodo non positivo. Ma ha calciatori che in qualsiasi momento possono fare giocate di livello. Come è capitato ad altre, possono tirare fuori il loro valore in qualsiasi momento. Ci sono stati pochi giorni per prepararla, ma abbiamo due partite in casa di seguito ed è un'occasione da sfruttare".

Sul turnover. "Metto in campo chi sta bene, chi è al cento per cento. Faremo qualche rotazione perché il turno infrasettimanale ti obbliga. Abbiamo qualche acciaccato e qualche assenza pesante. Ma chi andrà in campo darà il massimo perché stiamo bene e siamo in fiducia. La gioventù? Non temo la nostra età media molto bassa. Penso che siamo maturati come gruppo, soffrendo nel periodo in cui andavamo male. Una lezione che non ci dimentichiamo facilmente. I ragazzi hanno voglia di dimostrare di essere questi. Ci stiamo togliendo delle soddisfazioni ma non guardiamo nulla che ci distolga dalla partita che andiamo ad affrontare".



A Perugia duecento tifosi, la città torna a rispondere. “Mi auguro che questo entusiasmo duri ancora per tanto tempo. Sono convinto che il Picco possa essere il nostro dodicesimo uomo. Sono contento si parli dello Spezia in città perché abbiamo bisogno di tifosi in massa e proveremo a non deluderli”.