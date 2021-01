Italiano non apprezza l’approccio: “Ma i ragazzi hanno capito”

La Spezia - “Se l’approccio con certe squadre è quello di stasera diventa sì tutto complicato. Non siamo riusciti a palleggiare e ad essere aggressivi e chiaramente se lasci certi spazi a questi campioni poi ti castigano. Oltretutto vengono da un momento dove devono riscattare una sconfitta”. Vincenzo Italiano al termine del 4-2 del “Maradona” non può che dividere il giudizio tra il calvario dei primi 45’ e la reazione della seconda frazione, guardando però alla necessità di essere consapevoli per limare ancora gli errori in vista di un girone di ritorno decisivo: “Bravi a reagire, abbiamo perso con dignità dopo un ottimo secondo tempo sennò c’era da arrabbiarsi non poco. Perdere non piace a nessuno, oggi abbiamo cercato di rimediare ma era troppo tardi. Abbiamo comunque onorato la manifestazione arrivando ai quarti. Il campionato? Per ora bene, se ci salviamo lo vedremo in queste 19 partite. Dobbiamo essere quelli del secondo tempo, così facendo abbiamo chance di poter conseguire l’obiettivo. Non possiamo essere quelli del primo, ma credo che i ragazzi lo abbiano capito. Zoet? Viene da un gravissimo infortunio, si è riaggregato da due settimane ma è un ragazzo forte e di qualità, e ovviamente se la giocheranno. Chi meriterà andrà in campo”.