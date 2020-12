Italiano nel Genoa, da calciatore fu un matrimonio senza amore

La Spezia - Praticamente l'unica squadra in cui non è diventato un punto di riferimento in campo. Per Vincenzo Italiano è il Genoa di Preziosi, che lo acquistò nella seconda metà della stagione 2004/05 in serie B. La squadra di Cosmi che ottenne la promozione, ma poi fu ricacciata in serie C a causa della famosa valigetta. Italiano, reduce dai primi sei anni di Verona, è considerato un lusso per la categoria ma gioca pochissimo e a fine stagione tornerà all'Hellas. Poi Chievo e Padova, sempre da leader.