Italiano mente del Chievo quando Farias era l'asso della Primavera

La Spezia - Diego Farias: il direttore Meluso propone e il tecnico Italiano annuisce. Va in porto una delle primissime trattative abbozzate in questa sessione di mercato per lo Spezia. Il brasiliano è giocatore stimato da entrambi, l'ideale ala sinistra per il gioco del tecnico di Ribera. Quando questi era il fulcro del gioco del Chievo, il giovanissimo Farias era l'asso della Primavera dei gialloblu. Storia di una dozzina d'anni fa, che si riunisce da domani quando ci saranno visite mediche e poi firma sul contratto di prestito.

Altra vicenda da riannodare è quella di Alessandro Deiola, scelto da Fusco per la serie B quattro stagioni fa. Si parlava di uno dei giovani centrocampisti più interessanti del panorama nazionale ma poi gli infortuni ne hanno posticipato l'esplosione. Nel Lecce di Meluso però si mostrò prezioso in quelle dieci presenze in mezzo campionato ed è per questo che la scelta è subito caduta su di lui.