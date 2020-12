Italiano loda il suo gruppo: "Intelligenza fuori dal normale"

La Spezia - "Ho la fortuna di allenare calciatori con un'intelligenza fuori dal normale. Hanno subito capito che una squadra di calcio ha bisogno di massima disponibilità e professionalità. I complimenti che arrivano, se li sono meritati". Quanto è bravo Vincenzo Italiano a far giocare le sue squadre e a tenere tutti gli elementi del gruppo sulla corsa. Quanto sono bravi i calciatori a seguire i dettami del loro allenatore e a fare in campo ciò che si prova in settimana. Lo Spezia che oggi stupisce in serie A è questo: idee e applicazione.

"Penso ci sia anche un effetto sorpresa, in tanti ci davano tra quelli che non avrebbero mai potuto mostrare certe cose in campo. Sono felice della curiosità che si è creata nei nostri confronti, ma il merito ed i complimenti vanno ai ragazzi. Per come scendono in campo e per come onorano il campionato e la maglia. Riconosciamo che gli avversari sono spesso più bravi di noi, ma noi cerchiamo di dare filo da torcere a chiunque con lo spirito di sacrificio".