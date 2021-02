Italiano lascia a casa Nzola, ma Chabot ha recuperato e ci sarà

La Spezia - Nzola rientrerà per la partita contro il Parma. Dopo la prima settimana di allenamenti pieni in un mese e mezzo, il centravanti francese non viene comunque rischiato dal tecnico Vincenzo Italiano che preferisce lasciarlo in città. Domani pomeriggio al Franchi di Firenze dunque spazio ancora ad Agudelo, con Piccoli in panchina pronto eventualmente a dargli il cambio. Rientra dunque il giovane atalantino così come parte per la Toscana anche Salva Ferrer. C'è infine Chabot, fermato da un'indisposizione ieri, ma non c'è Mattiello, anch'egli vicino comunque al ritorno tra i convocati. Rimangono a casa infine Erlic e Bastoni, squalificati.