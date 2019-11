Italiano in prima fila per ascoltare Allegri a Coverciano

La Spezia - È tornato in quelle stesse aule dove ha cominciato il suo percorso professionale da allenatore e che lo hanno portato ad essere uno dei tecnici più vincenti degli ultimi anni: questa mattina Massimiliano Allegri è salito in cattedra a Coverciano, per una lezione speciale congiunta ai corsi per tecnici UEFA Pro e UEFA A.



Due ore in cui l’ex allenatore di Cagliari, Milan e Juventus ha ripercorso la sua carriera da allenatore, spiegando la sua visione del gioco del calcio a tanti aspiranti Mister che sognano di avere in panchina il suo stesso successo.



“È sempre emozionante – ha commentato Massimiliano Allegri - ed è sempre un piacere tornare a Coverciano, nello stesso luogo dove mi sono formato come allenatore. Oggi sono venuto a raccontare le mie esperienze e credo che possano essere utili e formative per coloro che adesso sono dietro i banchi, con la volontà di diventare dei tecnici. Qui al Centro Tecnico Federale ho dei bei ricordi: qui ho seguito tutti e tre i corsi della Scuola Allenatori e ho iniziato il mio percorso da Mister”.