Italiano ha abbondanza, diversi i ballottaggi oggi

La Spezia - Pobega ancora ai box per precauzione, lo segue Agoume anche lui affaticato dopo le ultime sessioni di allenamento. Rientrano i senatori Bartolomei e Mora, in difesa mancano "solo" Ramos, Dell'Orco e Mattiello. Anche così, Vincenzo Italiano ne può portare 25 a Cesena per affrontare la Lazio. Per la prima volta in stagione la profondità della rosa costruita per la serie A offre una serie ampia di alternative e permette al tecnico di fare delle scelte. Più complicato del solito insomma capire quale potrà essere l'undici iniziale in quella che dovrebbe essere l'ultima partita giocata nell'esilio del Manuzzi.

La certezza è Provedel in porta, così come sulle fasce dovrebbero esserci Ferrer e Bastoni, ancora preferito a Marchizza che dopo il Covid deve trovare la forma migliore. Al centro il più sicuro di una maglia è Erlic, con Terzi che se la gioca con Ismajli la cui velocità potrebbe diventare un fattore importante contro Immobile. Ricci in regia, alla sua destra la conferma di Estevez. A sinistra la logica direbbe Maggiore, ma c'è anche la carta Acampora da non escludere. In avanti Nzola attira la difesa, Gyasi è sicuro di esserci mentre Farias ed Agudelo si giocano la maglia che rimane.



Qui Lazio. In campionato serve un riscatto dopo il brutto 1-3 contro l'Udinese, la Champions ha rinfrancato con la prova maiuscola di Dortmund ma la qualificazione non è ancora matematica. Passaggio delicato quindi questo dello Spezia per Simone Inzaghi. Ciro Immobile era in dubbio alla vigilia dopo aver giocato molto in questo periodo tra campionato e coppe. Martedì potrebbe essere fondamentale per batte il Bruges di David Okereke, ma ieri si è fermato Correa durante la rifinitura. Così il centravanti azzurro dovrebbe esserci con Pereira al suo fianco. Il 3-5-2 quindi più probabile:

Reina in porta (Strakosha ancora bocciato?), Luiz Felipe, Acerbi e Radu i centrali. In mezzo Milinkovic (o Akpa Akpro), Leiva e Luis Alberto con Lazzari a destra e Fares a sinistra in vantaggio su Marusic. In avanti, come dett, Pereira e Immobile.