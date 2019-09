Italiano guarda avanti: “Troverò una soluzione”

La Spezia - “Usciamo in campo come se dovessimo spaccare il mondo invece ci sciogliamo alla prima difficoltà. Non so da dove deriva questa poca sicurezza. Non vinciamo contrasti, non arriviamo mai primi sul pallone, non arriviamo mai davanti all porta. O si trova al più presto la soluzione, che c’è... Ti aspetti di vedere tutt’altro da parte di chi sta bene, di chi ha forza, di chi è trascinatore”. Vincenzo Italiano continua a non capacitarsi. Lo Spezia che vede in settimana è una cosa, quello che arriva alla partita è un altro. “La qualità vince, la qualità domina. Arriviamo sul fondo e la mettiamo in maniera non corretta, arriviamo negli ultimi venti metri e non riusciamo a determinare. Ci prepariamo, usciamo dalle riunioni tecniche che vogliamo spaccare tutto”.



Le parole di questa settimana in cui si è detto di tutto non hanno influenzato secondo il tecnico. “Non è così. Io penso che questa è una squadra giovane e io per primo devo cercare di trovare rimedio a questi altri e bassi. Abbiamo ruotato qualche giocatore. Durante la settimana vedo gente che sembra pronta a fare grandi prestazioni, poi arrivano qui e non riusciamo ad esprimerci. E’ sempre la solita storia. Quando perdi 2-4 in casa cosa hai da dire. Io mi sono girato e mi sono sentito dire ‘vergognatevi, andate a casa!‘. A me dispiace perché sono uno che ci mette l’anima, vorrei regalargli solo gioie. Chiedo scusa anche oggi per una brutta prestazione e qualche reazione non corretta.

Già da ora sto pensando a qualche correzione, che può essere decisiva e arrivare quando meno te lo aspetti. Il calcio è entrare e far vedere quanto si vale: che tu sia attaccante, difensore, centrocampista. Noi ci alleniamo a mille all’ora, prepariamo le partite con la sicurezza di poter fare risultato. Il primo responsabile sono io. Sono io che detto l’organizzazione e quindi sono il primo che si deve fare una svegliata. Non capisco dove abbiamo smarrito la solidità che avevamo mostrato a Cittadella”.



La salvezza è il nuovo obiettivo. “Non abbiamo mai parlato di obiettivi. Il primo passo è ottenere la quota che ti permette di garantirti la categoria. Ora dobbiamo tirarci fuori da questa situazione per non complicare tutto. Essendo così giovani e avendo queste difficoltà, sono io che devo trovare una soluzione. Se ci inizia a bruciare il didietro per la classifica, forse è il caso di tirare fuori quel qualcosa che fino ad oggi non siamo riusciti a tirare fuori”.