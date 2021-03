La Spezia - Vincenzo Italiano taglia oggi il traguardo delle 100 panchine in campionati professionistici, di cui 25 in serie A, 38 in B e 36 in Lega Pro, considerando la sola regular season, sulle panchine di Trapani e Spezia. Esordio assoluto il 18 settembre 2018, serie C, Trapani-Reggina 3-0. Il bilancio: 45 vittorie, 25 pareggi e 29 sconfitte.