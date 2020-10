Italiano esalta il gruppo: "Una grande reazione"

La Spezia - "Siamo partiti timidi, con un approccio non esaltante. Abbiamo perso una marcatura sul corner e poi abbiamo concesso il contropiede alla Fiorentina. Ma devo rimarcare la grande prestazione dei ragazzi, che sono andati sotto per poi pareggiarla. Forse meritando qualcosa di più. Siamo ancora in costruzione, siamo in ritardo su tante cose ma impattare una partita così è notevole". Vincenzo Italiano può sorridere ancora. Non eguaglia il record di Chievo e Reggina, capaci di due vittorie nelle prime quattro partite di serie A, ma ci va vicinissimo. Soprattutto dimostra che il lavoro sta dando frutti e che la squadra ha le energie mentali e tecniche per stare nel campionato. "Sono convinto che se impari a tenere il pallone un po' di più senza consegnarlo agli avversari, puoi creare le tue occasioni. Da quel punto di vista abbiamo fatto qualcosina in più, anche se la strada è ancora lunga. Vedo margini di miglioramento", dice ai microfoni di DAZN.

Oggi primi gol per Verde e Farias. "E abbiamo mancato un'occasione con Piccoli pochi minuti prima. Mi tengo la reazione da squadra vera. Vogliamo ottenere di essere concreti e subire poco. Oggi ci siamo comportati discretamente". Segnano gli esperti per adesso. "Parlavo prima di questo aspetto. Un calciatore come Acampora fa una caterva di gol in settimana, poi arriva alla domenica ed è un po' frenato. Sono sicuro che si sbloccheranno anche i giovani, un mattoncino alla volta dimostreremo il nostro valore". Tra infortuni e Covid, le assenze sono parecchie. "Mi dispiace moltissimo per Marchizza e Maggiore. Dobbiamo stringere i denti, chi viene chiamato in causa sa dimostrarsi pronto".