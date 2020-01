Italiano e il mercato. “Valutiamo l’infortunio di Bastoni”

La Spezia - “Siamo riusciti presto e bene a portare a casa l’attaccante di cui avevamo bisogno”. Così Vincenzo Italiano spiega il mercato. “Nella margherita di tanti giocatori per quel ruolo, penso sia il più adatto a noi. Solo per il fatto che io lo conosco, se ne fosse arrivato un altro la paura era quella di non poter accelerare il suo apprendimento. Per il resto tutto è migliorabile, altri reparti dove si può cercare di valutare qualcosa pensando al rientro di Bastoni e decidere il da farsi in quella zona di campo. Abbiamo adattato Marchizza in quel ruolo”.



E ora? “Il mercato è imprevedibile e lungo, può accadere di tutto”. Non fare danni, così disse dopo la partita contro la Salernitana in ottica trattative. C’è chi volle leggerla come un monito a non cedere nessuno. “No. Quando dicevo non fare danni intendevo scegliere ragazzi che fossero motivati, a posto con la testa e pronti a dare il massimo per la causa. A gennaio bisogna ponderare bene qualche scelta”.



Andrea Bonatti