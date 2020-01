La Spezia - Se c'è uno che è pronto a tornare in campo, quello è Vincenzo Italiano. Aquila dalla testa bianca in volo, il tecnico dello Spezia ha espresso grande entusiasmo via Instagram all'idea di riprendere il discorso interrotto dalla pausa invernale. Per lo Spezia dieci risultati utili nelle undici partite finali del 2019 che hanno aperto la porta a nuove prospettive. Domenica contro il Cittadella subito un difficile test in ottica parte sinistra della classifica.