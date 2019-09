Italiano e Oddo compagni per due stagioni da giocatori

La Spezia - Vigilia di campionato per la Serie BKT con le squadre che si preparano a scendere in campo per il quarto turno. In testa c’è la sorprendente Virtus Entella che se la dovrà vedere con il Pescara e col tabù Adriatico, dove non ha mai vinto. A fare compagnia ai liguri in quella che è una sorta di “maledizione” anche il Crotone, mai vittorioso a Cremona, il Perugia, con 0 successi al Picco, e la Salernitana che addirittura in 19 occasioni non è riuscita a fare bottino grosso al Provinciale di Trapani. Ci sarà poi lo scontro tra Oddo e Italiano, che furono compagni nell’Hellas Verona dal 2000 al 2002. Ecco le altre curiosità segnalate dal Football Data:



0-3 Cristian Bucchi ritrova in Empoli-Cittadella – da avversario – Roberto Venturato, che lo eliminò l’anno scorso dai playoff, quando guidava il Benevento. I sanniti vinsero 2-1 fuori casa l’andata, ma persero 0-3 dai veneti al Vigorito.



1000 Gara 1000 nella Serie B, dal 1929/30 ad oggi, considerando le sole gare di regular season, per il Livorno. Il bilancio amaranto è di 371 vittorie, 305 pareggi e 323 sconfitte, con esordio assoluto datato 20 settembre 1931, Livorno-Atalanta 2-0 con i gol di Silvestri e Lenzi.



2 Confronto tecnico inedito tra Vincenzo Italiano e Massimo Oddo. I due, da giocatori, sono stati compagni di squadra nell’Hellas Verona nelle stagioni 2000/01 e 2001/02. Nelle gare da avversari (2), invece, Oddo ha sempre vinto e segnato: Monza-Hellas Verona 1-0 nella B 1998/99 e Milan-ChievoVerona 3-1 nella A 2006/07. Per Oddo al Picco panchina 100 fra A e B (31 vittorie, 21 pareggi e 47 sconfitte).



4 Le squadre mai vittoriose – nella storia – sui campi dove saranno impegnate in questa 4° giornata: Crotone (2 soli precedenti a Cremona), Virtus Entella (3 incroci a Pescara), Perugia (7 partite a La Spezia), Salernitana (19 precedenti a Trapani). Senza considerare Frosinone-Venezia e ChievoVerona-Pisa, di cui esiste un solo precedente nella storia in Ciociaria e Veneto.