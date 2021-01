Italiano dà una mescolata, c'è spazio per Saponara

La Spezia - Un turn over praticamente completo e uno decisamente massiccio. Questi i due poli tra cui si muove il pensiero di Vincenzo Italiano in vista della partita di questa sera contro la Roma in Coppa Italia (ore 21.15, Rai Due). Di certo il tecnico dello Spezia pare orientato a dare priorità al campionato, anche perché i titolari (o supposti tali) sono scesi in campo sabato scorso giocando praticamente tutta l'intera partita di Torino in dieci uomini. Così l'idea è cambiare il più possibile, sfruttando l'occasione per dare minutaggio a chi rientra da infortuni, Covid o chi, in generale, non ha uno stato di forma ottimale.

Come Saponara per esempio, arrivato dalla Fiorentina con pochissimo calcio giocato alle spalle in stagione. Per lui ci potrebbe essere un ruolo da ala sinistra: sarebbe l'esordio dal primo minuto per il fantasista. Partendo da dietro: Krapikas è il titolare di Coppa Italia e tutto lascia pensare che toccherà ancora a lui, nonostante Zoet avrebbe bisogno di ritrovare confidenza con l'area piccola. In difesa sicuro Vignali (squalificato sabato), Erlic, Ismajli e Ramos dovrebbero completare il quartetto. In mezzo pronto Sena con Deiola e Acampora. Centravanti Piccoli (staffetta con Galabinov), con Agudelo a destra e Saponara a sinistra.



Qui Roma. Padroni di casa in cerca di riscatto dopo il 3-0 patito nel derby: devono vincere, convincere e cercare un punteggio rotondo. Fonseca cambia senza stravolgere: ecco Pau Lopez in porta, Mancini (squalificato in campionato) nella difesa a tre insieme a Cristante e al ritrovato Kumbulla. Veretout e Diawara in mezzo al campo, Bruno Peres per la fascia destra e Spinazzola per quella sinistra. In avanti Carles Perez e Pedro trequartisti con Borja Mayoral di punta.