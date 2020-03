Italiano contro Legrottaglie come nel primo derby di Verona

La Spezia - Storie di un calcio agli albori dell'era televisiva, in cui la squadra di un quartiere poteva essere prima in serie A. Quella squadra era il Chievo di Luigi Delneri, che nel novembre del 2001 giocava contro il Verona il primo derby scaligero in serie A. Su sponde opposte Vincenzo Italiano e Nicola Legrottalie che domani sera al Picco si ritrovano avversari ma da allenatori. Sorrise l'attuale tecnico dello Spezia, numero 15 sulle spalle incorniciato dai capelli neri. Malesani lo schierava in mezzo insieme a Colucci Leonardo quella sera in cui in gioco c'era l'onore dell'Hellas, solleticato già dal solo fatto che i "cugini di campagna" fossero arrivati sin lì e li guardassero dall'alto verso il basso.

Partita che non deluse: 3-2 in rimonta con Italiano protagonista fortunoso in occasione dell'autorete di Lanna per il pareggio. Dal piede dell'allora 23enne partì il rasoterra per Camoranesi intercettato dal difensore e spedito nella propria porta. Legrottaglie invece fu colui che tenne in gioco l'italoargentino autore del definitivo sorpasso non salendo a tempo con i compagni. Annata di rinascita dopo infortuni e panchina per Italiano quella, ma conclusa con l'amara retrocessione.