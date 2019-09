Italiano confermato. Angelozzi: “Arriverà presto in serie A”

La Spezia - C’è una squadra che deve ritrovare fiducia e punti. E un tecnico bravo ed emergente che sta facendo giocare bene la sua creatura, pur nelle difficoltà. “Il mister non si gioca la panchina, semmai me lo gioco io il posto - dice Guido Angelozzi in conferenza -. Italiano ha qualcosa in più degli altri e arriverà presto in serie A. Ha qualche difetto essendo un giovane, ma sono contento di lui e del suo staff”. Gudjohnsen per ora è rimasto ai margini nonostante si sia scelto di non prendere un prestito dalla A per dargli spazio. “Il mister troverà una formula per sostituire Galabinov e trovare i gol. Avete visto quante volte andiamo dentro l’area? In questo momento non siamo in grado di chiudere l’azione. Sono sereno e credo a quello che stiamo facendo. Più di questo non posso dire. Questo è un momento in cui prendi un gol ogni tiro. Ma rimango convinto che possiamo fare di più e migliorare. E che la squadra possa fare più punti dell’anno scorso. Io dico che faremo 52 punti. E in più lo Spezia si potrà trovare un patrimonio non indifferente a fine anno”.