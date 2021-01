Italiano con dodici assenze dà fondo a tutta la rosa

La Spezia - Alla crisi di risultati si assommano il Covid, le squalifiche e gli infortuni. Lo Spezia affronta il momento più difficile della stagione in piena emergenza, oltretutto dovendo affrontare una squadra che tre giorni fa ne ha rifilati quattro al Cagliari di Eusebio Di Francesco. Sono giornate in cui, da un certo punto di vista, non avresti nulla da perdere. Tanto più che anche le dirette concorrenti alla salvezza hanno scontri sulla carta proibitivi: il Crotone con la Roma, il Genoa con il Sassuolo ed il Parma con l'Atalanta. Muovere oggi la classifica sarebbe vitamina per il morale.

Già, ma come? Il primo dilemma riguarda la difesa. Se anche oggi, contro l'attacco veloce del Napoli, l'albanese Ismajli non troverà posto, allora si potrà parlare ufficialmente di un caso. Davanti a Provedel quindi sembra dover esserci Erlic con uno tra l'ex Hajduk e capitan Terzi di ritorno dalla squalifica. A destra Vignali più di Ferrer, a questo punto risparmiato in vista della Sampdoria, con Marchizza a sinistra scelta obbligata visto che Dell'Orco è fuori dal 7 novembre.

A centrocampo la coperta è cortissima con soli sei giocatori. Uno, Leo Sena, torna dopo anch'egli due mesi di assenza: ultima partita giocata il 7 novembre a Benevento. Un altro, Riccardo Saponara, neanche 24 ore fa non aveva ancora firmato e ha sostenuto un solo allenamento prima di salire sul pullman. Agoume va dunque di nuovo in cabina di regia, con Deiola a destra al posto dello squalificato Estevez e Maggiore a sinistra. In avanti Piccoli si candida a far rifiatare Nzola, con Gyasi a destra e Farias sulla mancina.



Qui Napoli. Rino Gattuso tentenna sul rinnovo di contratto ma non nel gestire il periodo senza Koulibaly, Mertens e l'imprudente festaiolo Osimhen. Oggi dovrebbe scegliere la forza fisica di Petagna come punta di riferimento, lasciando alle sue spalle la qualità e la rapidità dei vari Lozano, Zielinski e Insigne. In mediana la forza fisica di Demme e Bakayoko, la difesa a quattro con Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas e Hysaj. In porta c'è Meret.