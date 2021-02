Italiano avverte: "Il Parma avrà il coltello tra i denti"

La Spezia - "Lo Spezia deve andare in campo per fare la prestazione. Senza la prestazione, i risultati non arrivano. Tutti dovranno essere all'altezza della situazione perché quando siamo concentrati in undici siamo capaci di grandi cose. Ho detto ai ragazzi che non esistono ultime spiagge o partite fondamentali. Ci sono solo gare da cercare di vincere, da affrontare nel modo giusto. Mancano 15 partite e tanti punti da giocare". Ecco Vincenzo Italiano prima di Spezia-Parma. Match che per gli ospiti significa quasi tutto e che per i bianchi significa molto visto che è il primo di una serie di scontri diretti casalinghi che si concluderà a fine marzo.



Sugli avversari. "Il Parma ha chiaramente la necessità di cambiare la propria classifica. Ogni partita è come una finale per loro, da giocare con il coltello tra i denti. Ma lo stesso dobbiamo fare noi, perché da qui alla fine della stagione può accadere qualsiasi cosa. Tutte le squadre sono di livello superiore rispetto a noi sulla carta, dobbiamo scendere in campo con il timore di non essere all'altezza della situazione. Se facciamo questo, possiamo mettere in difficoltà anche un Parma che è composta da grandi calciatori, che conoscono bene la categoria e che se giocano in fiducia possono battere chiunque".

Difesa e contropiede, lo Spezia lo soffre. "E' una caratteristica che hanno tante squadre. Il Parma ha elementi veloci come Karamoh e Mihaila. E' un aspetto da curare, sappiamo di non dover sprecare palloni e sbagliare il meno possibile in zona in cui ogni errore può essere sanguinoso. Vale per ogni partita".



Sull'umore dello spogliatoio. "Non sentiamo particolare pressione. L'unica cosa a cui abbiamo pensato in settimana è fare meglio rispetto a Firenze, visto che nel secondo tempo non siamo stati all'altezza della situazione. Vogliamo evitare lo stesso errore".

Agudelo, Nzola, Piccoli, Galabinov... "In questo momento è stato importante recuperare tutti. Abbiamo tanta abbondanza e caratteristiche diverse a disposizione. Abbiamo scoperto che Agudelo sa fare bene il centravanti, cosa che nessuno si aspettava e che lo rende felice. Anche Nzola può essere utilizzato in varie parti dell'attacco. Ben vengano i recuperi di tutti, più frecce al nostro arco. Tutti dovranno farsi trovare pronti e dare il massimo quando saranno chiamati in causa. In queste 15 partite ci sarà bisogno di tutti".



Lo Spezia soffre contro chi lo lascia giocare. "Dobbiamo fare la gara quando è possibile e difendersi quando è il momento. Se hai davanti una squadra più forte di te, devi saperti gestire. Dobbiamo adeguarci a qualsiasi situazione, come abbiamo visto a Torino per esempio. Serve intelligenza tattica e la capacità di cambiare strategia in corso d'opera. Se saremo bravi creeremo tante palle gol e nel concederemo poche, sennò dovremo farci trovare pronti a cambiare pelle a seconda di come va la partita".