Italiano alla vigilia: "A Venezia con lo spirito del Picco"

La Spezia - “Puntiamo sempre al massimo ma in queste ultime quattro partite prima della sosta proveremo a spingere ancora per ottenere il più possibile. Siamo in un buon momento e abbiamo grande fiducia ma l'esame di domani potrebbe farla crescere ulteriormente”. Così Vincenzo Italiano alla vigilia della partita di Venezia, penultima trasferta del 2019 e di un girone di andata in crescendo per lo Spezia.

“Quello del Penzo sarà un esame difficile – ha puntualizzato oggi il tecnico aquilotto – loro propongono un ottimo calcio, hanno solo un punto meno di noi e in casa propongono un ottimo calcio. È un'avversaria che costruisce con pazienza le trame offensive e gestisce bene il possesso palla, è una squadra che rispetto molto. Per quanto riguarda noi dobbiamo continuare con lo stesso atteggiamento delle ultime settimane che ci ha portato risultati ed entusiasmo, ci stiamo esprimendo a buoni livelli e siamo in crescita. Dobbiamo migliorare soprattutto in trasferta – ha aggiunto – dove a Pisa e Cosenza abbiamo pagato a caro prezzo le disattenzioni su palle inattive e cross. In casa abbiamo ritrovato grande solidità e dopo il gol contro il Benevento abbiamo mantenuto la porta inviolata, dobbiamo portare in trasferta quello che riusciamo a fare al Picco”. Cosa servirà dunque il Laguna? “Cuore, coraggio e qualità – ha sottolineato Italiano – con l'obiettivo di ottenere il massimo contro una squadra che come le altre avversarie, con l'eccezione del Benevento, vanta grande equilibrio fra gol fatti e subiti”.



Per quanto riguarda il gruppo aquilotto invece le assenze certe saranno quella di Acampora e Ricci. “Mora sarà con noi – ha spiegato – ma non al meglio. Per il resto in settimana abbiamo lavorato bene anche se dobbiamo fare i conti con qualche acciacco rimediato in questi giorni sul quale decideremo all'ultimo. Rientrerà anche Ramos dopo la squalifica”.

Intoccabili invece Ragusa e Bidaoui i quali nelle ultime giornate hanno trascinato la squadra con le loro giocate. “Bida sta molto bene e si vede, Antonio anche da esterno sta facendo gol. Loro, come Ricci e Delano se sono al top hanno caratteristiche importantissime. Ci tengo a dire – ha evidenziato – che mi dispiace che Delano stia giocando poco perché sta spingendo forte in allenamento e mi sta “costringendo” a dargli spazio. Purtroppo in campo si va in undici ma è bello avere giocatori che ti mettono in difficoltà sotto questo punto di vista, sono sicuro che presto arriverà il suo momento”.



Quindi sulla crescita di altri singoli come Erlic, Mastinu e Ferrer: “Sono elementi importantissimi e spero che la loro condizione possa migliorare ulteriormente. Ferrer in particolare arrivava da un calcio con ritmi e mentalità diversa ma è cresciuto tanto dopo la fatica iniziale. Tutto il gruppo è in crescita e questo fa aumentare l'armonia. Dobbiamo continuare così, ottimizzando le palle gol e rischiando sempre meno”.