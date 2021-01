Italiano: "Un terzino? Sì, e anche qualcos'altro se c'è l'occasione"

La Spezia - "Saponara ha già dimostrato quella qualità che cercavamo. Ora dobbiamo cercare di portarlo alla migliore condizione fisica". Il calciomercato in Italia è una rincorsa di chiacchiere, vere o presunte. I fatti però dicono che anche in serie A di affari conclusi se ne registrano davvero pochi. Lo Spezia non fa eccezione e anzi deve ancora lavorare sulle cessioni. Ma intanto Vincenzo Italiano qualche segnale lo manda. "Dobbiamo sfoltire una rosa troppo ampia, però una mano a questi ragazzi serve. Direi un terzino e magari anche qualcos'altro se può esserci l'occasione giusta negli ultimi giorni - azzarda -. Sennò siamo questi e già così siamo consapevoli di potercela giocare".