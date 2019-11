Italiano: “Un tempo per uno, Chievo grande squadra”

La Spezia - Due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro gare non basteranno ad uscire dalle brutte acque ma quanto meno sono acqua fresca per una squadra che vuole togliersi da quella zona precaria: “Alla fine direi... un tempo a testa, loro sono venuti qui a giocare al calcio con personalità e ci hanno messo sotto perché sono bravi. Nel secondo abbiamo alzato il baricentro. Due pali, il nostro clamoroso, ma sono felice della squadra e dell’applauso finale di tutto lo stadio che ringrazio. I ragazzi hanno dato dimostrazione di attaccamento alla maglia, abbiamo sofferto, concedendo tiri dalla distanza”.



Il discorso svicola sui singoli, a partire da Gyasi, entrato bene nell’ultimo quarto d’ora: “Quando è entrato ha dimostrato tanto, ha impattato bene con la partita anche se gli ho detto a fine gara che ora deve migliorare sotto porta. Che può pretendere qualcosa di più da se stesso. Ramos e Ferrer avevano fatto bene anche ad Empoli, sono contento che gli esterni stanno migliorando perché in certe situazioni tattiche è come se fossero i registi della squadra: io voglio che loro si prendono responsabilità. Il Chievo è forte, non può che essere una di quelle che giocherà per la serie A. Oltretutto non perdeva da dieci partite, venire fuori da quella situazione è qualcosa di importante. Fra Empoli e stasera abbiamo avuto delle risposte ma adesso penso che siamo una squadra. Nel secondo tempo abbiamo mosso la palla con più qualità. Penso che Mora si sia stirato, so che Vignali ha preso una botta alla testa ma altro non so. Ora prepariamoci per il Pisa, hanno entusiasmo e lo stadio e’ stracolmo. Andremo a fare la nostra gara come abbiamo fatto in queste ultime quattro”.