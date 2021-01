Italiano: "Torino squadra forte, voglio atteggiamento battagliero"

aquilotti in trasferta

La Spezia - “Ho a che fare con ragazzi giovani ma intelligenti che sanno che abbassare la guardia è pericoloso, e mi auguro che domani contro un avversario forte da parte nostra ci sia grande attenzione”. Così Vincenzo Italiano alla vigilia di Torino-Spezia, partita alla quale gli aquilotti arrivano dopo due vittorie consecutive che hanno ridato fiato alla classifica ed entusiasmo a tutto il gruppo.

“Siamo contenti di essere venuti fuori da un periodo negativo – ha detto oggi l'allenatore – facendo emergere il carattere che serve nei momenti di difficoltà. Queste due vittorie ci hanno permesso di lavorare con grande fiducia e domani dovremo approcciare bene la gara continuando con questo spirito. Stiamo dimostrando che quando siamo attenti siamo capaci di portare a casa i risultati”.



Così invece sugli avversari: “Il Torino è una squadra forte con un allenatore molto molto bravo, sono convinto che prima poi ingranerà perché ha qualità e fisicità oltre a giocatori di talento. Doti che fino ad oggi sono rimaste inespresse e mi auguro che i miei ragazzi siano bravi a non innescare questi meccanismi perché sono convinto che il Torino verrà fuori. Dovremo avere un atteggiamento uguale al loro perché sono convinto che partiranno forte per venire ad aggredirci, mi aspetto – ha concluso – un atteggiamento battagliero di una squadra come la nostra che deve lottare su ogni partita sapendo che domani affronterà un avversario forte”.