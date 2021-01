Italiano: "Spero di recuperare Nzola prima del previsto, chi lo sostituirà non sbaglierà"

La Spezia - Da una parte la speranza di recuperare prima del previsto il capocannoniere della squadra – e sorpresa del campionato – dall'altra la fiducia nel giovane Piccoli che ha già dimostrato di poter dire la sua nella massima serie. Così mister Italiano alla vigilia di Torino-Spezia: “Siamo dispiaciuti per Nzola perché all'inizio la botta sembrava qualcosa di più lieve, lo perdiamo per domani mentre per le prossime vedremo, mi auguro che il recupero possa essere più veloce del previsto visto che lui stringe i denti e ha una soglia del dolore molto alta. Anche se è un punto di riferimento abbiamo già affrontato diverse gare senza di lui e chi lo sostituirà sa di dover fare una grande prova e di dover andare forte giocandosi una grande chance per dimostrare il suo grande valore. Sono convinto che non sbaglierà”.