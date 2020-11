Italiano: "Speriamo di poter tornare presto a giocare al Picco"

La Spezia - "Il nostro stadio ci manca, giocare sempre lontani da casa, sentirsi sempre in trasferta in ogni partita non è semplice. Avevamo già difficoltà, si è aggiunta anche questa. Speriamo di tornare presto nel nostro stadio". Così Vincenzo Italiano, che spera di avere solo più una partita da giocare a Cesena (quella contro l'Atalanta) prima di ritrovare il proprio terreno di gioco. "Per adesso ci stiamo adeguando e stiamo rispondendo bene. Le prestazioni arrivano, non si molla mai. Potevamo avere una ripercussione dopo il 4-1 contro la Juventus, ma quando hai la coscienza a posto e pensi di aver dato tutto, questo non può mai accadere".