Italiano: "Serviranno attenzione e qualità, Bologna arrabbiatissimo"

La Spezia - “Non vedevamo l'ora di tornare al Picco, per noi fino ad oggi sono state undici trasferte. Scendere in campo nel nostro stadio, nel nostro habitat sarà un'altra cosa. Siamo felici e speriamo di fare un'ottima gara perché ci teniamo a ben figurare nel nostro stadio”. Così Vincenzo Italiano alla vigilia di Spezia-Bologna, partita che domani accenderà i fari della Serie A sull'impianto di viale Fieschi dove gli aquilotti andranno a caccia del riscatto dopo il pesante k.o. di Crotone.



“Rivedendo la partita di sabato ho avuto le stesse sensazioni del campo e del dopo gara – ha affermato il mister – nel primo tempo siamo stati bravi a recuperare lo svantaggio e a cercare il raddoppio anche se non ci siamo riusciti come ci è già capitato in questo inizio di stagione. Può capitare di entrare poco concentrati nella ripresa ma questo rischia di farti perdere le partite perché lo Spezia senza attenzione e qualità al massimo può perdere con chiunque. Nella ripresa – ha aggiunto - c'è stata una flessione anche perché nel primo tempo abbiamo corso tanto e male, quando sbagli troppi appoggi e non sei bravo negli ultimi metri perdi le partite. Speriamo che questo ci sia servito da lezione e ci faccia reagire già da domani”.



Quindi sugli avversari di domani: “Sarà una partita difficilissima come tutte le altre perché noi non possiamo non arrivare con la massima concentrazione a qualsiasi sfida. Affronteremo un Bologna arrabbiatissimo reduce da una sconfitta e dal ritiro, inoltre nelle infrasettimanali tutti vogliono cercare di fare punti e muovere la classifica. Sulla carta rispetto a noi loro sono molto più avanti e dovremo fare il massimo stando attenti a tutte le situazioni concedendo il meno possibile cercando di essere concreti visto che abbiamo creato molto senza realizzare. Ci metteremo la massima attenzione – ha chiuso Italiano – perché crediamo molto in quello che stiamo facendo”.