Italiano: "Risultato giusto, siamo in crescita"

Nella sala stampa del "San Vito-Marulla" parla il tecnico dello Spezia: "E' un 1-1 meritato per quello che abbiamo fatto nel primo tempo e per la voglia che abbiamo messo nella seconda parte per pareggiarla".

La Spezia - "Direi che è un risultato giusto anche se nei minuti finali abbiamo dovuto stringere i denti. Ma è un 1-1 meritato per quello che abbiamo fatto nel primo tempo e per la voglia che abbiamo messo nella seconda parte per pareggiarla". Così Vincenzo Italiano nel dopo-partita del "San Vito". "Il Cosenza? Non mi aspettavo il dispositivo tattico di Braglia, Baez mezz'ala, Pierini punta, ma nel primo tempo siamo andati in difficoltà solo in alcune palle inattive. Siamo in netta crescita e questo ci soddisfa. Dobbiamo fare meglio, abbinare le prestazioni ai risultati, ma siamo sulla giusta strada: abbiamo mostrato personalità anche stasera. L'infermeria? Qualche botta di troppo, non avremo ancora a disposizione i lungodegenti ma chi c'è sta mostrando grande attaccamento".