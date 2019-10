Italiano: "Ramos emblema della crescita di tutto il gruppo"

Il tecnico sull'ottimo stato di forma del terzino: "Era impensabile vederlo così in difficoltà, sono felicissimo per le sue ultime prestazioni".

La Spezia - Da oggetto misterioso a valore aggiunto nello Spezia di Italiano. Nel calcio capita spesso ma il primo ad essere contento delle ultime due prestazioni di Juan Ramos è stato proprio l'allenatore che lo aveva fortemente voluto in rosa dopo averne fatto un punto di forza del suo Trapani nella scorsa stagione.



“Sono felicissimo delle sue ultime partite – ha sottolineato oggi il mister alla vigilia della sfida con il Chievo – lui è un po' l'emblema della crescita di tutto il gruppo. Insieme a lui in tanti stanno venendo fuori e penso che i margini di miglioramento della squadra siano enormi”.



“Probabilmente ha risentito di tanti cambiamenti, dal gruppo ad una categoria superiore, e ha avuto qualche difficoltà. Conoscendolo bene per me era impensabile vederlo in quelle condizioni invece il gol di Empoli è partito da una sua giocata. Quando sei tranquillo e ragioni di più riesci a proporre bene quello che provi in settimana e lui ora lo sta facendo”.