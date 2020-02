Italiano: “Per me a Trapani solo ricordi belli, lì ho dato tutto”

La Spezia - Non è una partita come le altre per Vincenzo Italiano. A Trapani ha lasciato un pezzo di cuore. “Pronti-via ci sarà per forza un po’ di emozione. Se penso a quello che è stato in passato per me Trapani ho tanti ricordi belli come calciatore prima e allenatore poi. Ma al fischio dell’arbitro c’è solo da dare il massimo in partita. I ricordi sono belli, l’esperienza con quella maglia è indelebile ed è chiaro che un briciolo di emozione in più ci sarà. Penso di aver scritto un pezzo della storia di quel club... io ho dato tutto me stesso ma non so come sarò accolto. Lo decideranno loro”.

Per Nzola, eroe ai play-off, non è detto che il vento sia lo stesso. “Non ha bisogno di particolari suggerimenti. Adesso per lui si è aperto un nuovo capitolo. E’ stato bello lo scorso anno riuscire ad essere determinante. Ora ha cambiato maglia e ambiente, nuovi compagni e nuovi stimoli. Per me e per lui vale lo stesso discorso credo: avremo il Trapani avversario ma mai come nemico. La partita è da vincere, da affrontare con il coltello tra i denti e lui deve pensare solo ad impegnarsi e dare il massimo”.



