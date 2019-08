Italiano: "Peccato per quell'avvio timido..."

La Spezia - Non può che guardare il suo Spezia con orgoglio Vincenzo Italiano. Per la prestazione, per le occasioni, in generale per quel modo di stare in campo che sorprende. Eppure l'ex tecnico del Trapani mastica amaro per un risultato che vede sconfitto lo Spezia solo dal punto di vista numerico: "Quando si perde non fa mai piacere, specie se giochi un'ora alla pari in casa del Sassuolo. Abbiamo avuto un avvio timido, abbiamo preso gol ma col passare dei minuti ci siamo ricompattati, creando nel finale di primo tempo almeno tre contropiede. Nella ripresa la squadra ha reagito alle difficoltà, ha imposto il proprio gioco ed il pareggio poteva starci benissimo: usciamo a testa alta, dopo aver offerto una prestazione che ha reso orgogliosi tutti".



Al "Mapei Stadium" lo Spezia patisce l'avvio sprint degli emiliani ma secondo Italiano "bisogna affrontare tutte le gare con coraggio fin dalle prime battute, indipendentemente dall'avversario di turno". Poi qualche passaggio sui singoli: "Bastoni? Ai ragazzi dico sempre di farsi trovare pronti ed in settimana, con Ramos a causa di qualche problemino non si è allenato al 100%, ho optato per Simone, il quale dopo un inizio timoroso nella ripresa ha sfornato diversi cross, offrendo una buona prova.

Tutti devono farsi trovare pronti, voglio poter contare su tutta la rosa perchè ho fiducia in tutti i miei ragazzi, poi ovviamente devo fare delle scelte". Su Galabinov l'allenatore dello Spezia usa tutte le precauzioni del caso: "Non va rischiato, nel finale lo abbiamo inserito per rischiare il tutto per tutto, sfruttando la sua fisicità, ma dobbiamo recuperarlo perchè per noi è un elemento importante e dobbiamo cercare di farlo rendere al massimo".