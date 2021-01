Italiano: "Ora conta solo battagliare su ogni campo"

Il tecnico aquilotto ha avuto un solo allenamento per preparare la proibitiva sfida di Napoli. "Nessuno ci mette sotto, ma ci manca un pizzico di convinzione per fare di più".

La Spezia - "Giochiamo contro una big del campionato, dovendo preparare la partita in un solo allenamento. Ora abbiamo bisogno di andare a battagliare in ogni campo e lo faremo anche domani". Così Vincenzo Italiano presenta la proibitiva sfida del San Paolo-Maradona di Napoli. Il morale della truppa ora diventa fattore fondamentale dopo soli due punti in sette gare e una vittoria che manca da due mesi. "Continuiamo a recriminare, a ritrovarci alla ripresa non avendo raccolto nulla ma con prestazioni di buon livello alle spalle. Manca un pizzico di convinzione e consapevolezza. Nessuno ci mette sotto, nessuno ci prende a pallonate come qualcuno poteva pensare. Cercheremo già da domani di cambiare questo trend. Speriamo di tornare da Napoli con qualche punto in classifica".