Italiano: “Nzola sta dimostrando di poter stare in serie A”

La Spezia - “Nzola è un calciatore che quando sta come stasera, per qualità , struttura, velocità e determinazione può ritagliarsi uno spazio importante in categoria. Deve iniziare ad essere più cinico, ma per essere all’esordio in serie A sta dimostrando di avere i numeri per starci alla grande”. Così lo racconta Vincenzo Italiano, che ha costruito l’attaccante da 6 gol in 12 turni. Questo è un fattore, il Picco un altro: “Questo è il nostro nido, qui abbiamo costruito una promozione e qui cercheremo di tenerci stretta la categoria”.