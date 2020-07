Italiano: "Non mi aspettavo situazione Bidaoui, sarebbe stato un'arma in più"

La Spezia - “Non mi aspettavo di arrivare a questa situazione, stavamo cercando di portarlo in una condizione tale da portelo sfruttare a partita in corsa. Sapevamo che sarebbe stato un'arma in più, uno dei più forti della categoria”. Così mister Italiano in merito a Soufiane Bidaoui da ieri ex giocatore dello Spezia visto che non ha accettato la proposta di prolungamento del contratto per i prossimi due mesi. Una separazione che era nell'aria ma che di fatto priva il mister di una validissima alternativa offensiva non solo per la trasferta di domani a Frosinone ma anche per le restanti partite di campionato. “In questo momento in quel reparto vengono a mancarci diverse frecce pericolose – ha detto oggi l'allenatore – in attesa di recuperare alcuni elementi fondamentali. Dobbiamo stringere i denti, chi andrà in campo saprà di dover dare qualcosa in più”.