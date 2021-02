Italiano: "Non ci toccano le voci, mi pare lo abbiamo dimostrato"

La Spezia - "A noi in campo tocca ben poco di questi discorsi e mi pare lo abbiamo dimostrato anche oggi. Chiaramente attendiamo notizie come tutti, ma per quello che concerne la preparazione delle partite ci isoliamo e non pensiamo a nulla". Così Vincenzo Italiano in merito al ventilato passaggio societario della prossima settimana. Un'operazione ormai in dirittura d'arrivo. Ma la squadra avrà la testa al Milan. "Rientrano gli squalificati Pobega e Saponara. C'è qualche ragazzo che sta recuperando come Mattiello e Ferrer. Più armi abbiamo, più qualità possiamo mostrare. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte perché il campionato è lungo e possiamo toglierci qualche bella soddisfazione".