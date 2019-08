Italiano: “Migliorare la fase difensiva. Galabinov? Lo aspettiamo”

La Spezia - Al termine della partita Spezia-Sampdoria, terminata 3-5 in favore dei blucerchiati, valevole per la nona edizione del trofeo “Ilaria e Mattia” queste le dichiarazioni dell’allenatore aquilotto Vincenzo Italiano. “Sono contento per quello che si è visto quando noi abbiamo la palla. Non possiamo essere contenti per come siamo fragili quando difendiamo. Non si possono prendere certi tipi di gol. Dobbiamo crescere immediatamente. Quando abbiamo la palla tutti sanno quello che devono fare, ma oggi non mi aspettavo di prendere questo tipo di gol. Non va bene così, dobbiamo curare entrambe le fasi. Abbiamo comunque fatto tre gol ad una squadra come la Sampdoria quindi siamo stati propositivi, ma non va bene subire reti così. È questione di reparto e di singoli. Dobbiamo lavorare di reparto e crescere individualmente. Abbiamo comunque dato filo da torcere alla Sampdoria. Dobbiamo fare molto meglio la fase di non possesso palla. Quando cerchi un atteggiamento propositivo sappiamo di correre dei rischi, ma dobbiamo crescere veramente in fretta. Se abbiamo dato fastidio alla Sampdoria mi aspetto buoni riscontri contro squadre di pari categorie. Penso che le reti prese soprattutto nella ripresa siano evitabilissime. Nel primo tempo siamo stati molto più attenti. Mi aspetto che Delano e Ricci facciano più male”.

“Non abbiamo mai avuto Galabinov, aspettiamo lui al 100%. Quest’anno ci deve dare tanto, lo stiamo aspettando. Noi ci puntiamo! A che punto siamo? Abbiamo cambiato tanto, ci sono tanti nuovi. Dobbiamo migliorare in fretta domenica c’è già una partita ufficiale. La Pro Patria è una squadra che l’anno scorso ha fatto un grandissimo campionato facendo i Play - Off. Le partite per me sono tutte difficili prima di giocarle. Dobbiamo prepararla bene e non commettere gli errori di oggi, poi per me possiamo solo crescere. Le due fasi sono importanti, quella del possesso è già cresciuta dobbiamo mettere a posto la fase difensiva”.



Guido Lorenzelli