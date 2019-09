Italiano: “Mi tengo la reazione, stateci vicini”

La Spezia - “Bisogna proporre di più, bisogna avere molta più personalità. Per me sono due punti persi nonostante l’inizio timido. La reazione mi fa stare molto più fiducioso. In questo momento tante squadre ottengono i tre punti senza brillare. A noi invece ci manca qualcosa che dobbiamo migliorare durante la settimana”. Vincenzo Italiano non riesce a sorridere neanche oggi. “Mi auguro per i ragazzi che il Picco diventi la nostra forza. Non possiamo partire come se avessimo paura noi, devono essere gli avversari. In casa bisogna dettare legge e avere un approccio diverso. Se fossimo andati sotto di due gol si sarebbe fatta difficile. Ma siamo un gruppo giovane a cui bisogna stare vicini in questo momento. Tutti leggono i giornali e i social ma non si può esserne condizionati. Entrare in uno stadio del genere con un pubblico del genere devi fare i primi venti minuti come contro il Crotone”.



In porta continua il dualismo. “A Udine ha giocato Scuffet perché Krapikas era tornato dalla nazionale da poco più di 24 ore. In questo momento è un vantaggio perché lavora con noi da due mesi. Ho due portieri affidabilissimi in porta, oggi ha sbagliato solo due situazioni con la palla tra i piedi. Non me la sento di puntare il dito contro di lui”.

I conti però non tornano in fatto di punti. “Siamo alla quarta giornata, abbiamo quattro punti ma secondo me ne potevamo avere qualcuna di più. Avere uno come Iemmello? Lì davanti dal momento in cui manca Galabinov abbiamo Gudjohnsen che deve lavorare, deve crescere e ci darà il suo contributo. Gyasi è adattato ma secondo me lo fa molto bene. Dobbiamo cercare di adattarci, se prendiamo in mano le partite possiamo riuscire a dire la nostra”.



Ramos spostato a destra. “Conta come ti alleni, conta come stai, conta non sbagliare durante la settimana. Per me mettere un mancino a destra o un destro a sinistra lo faccio tranquillamente. Oggi era giusto mettere lui. Marchizza, Ferrer, Erlic, Ragusa potrebbero essere in campo martedì prossimo. Tutti devono stare sul pezzo. Chi subentra deve dare molto di più, questo lo sanno anche i ragazzi”. Matteo Ricci è uscito per un problema fisico.

“Era stanco, era salito in cattedra e aveva dato tanto. Soffre quando le cose non vanno bene, soffre quando non si riescono a portare a casa le partite in maniera semplice”. Per Delano la prima da titolare in campionato. “Partito male, poi entra con la palla la piede nel campo, salta l’uomo, prende punizioni. E’ un ragazzo del 98, ricordiamocelo. In Olanda forse conta più come vai in partita, in Italia conta come ti alleni in settimana. Oggi è mancato Galabinov, il primo sostituto è lui”.

Martedì l’Ascoli, sarà una sfida molto difficile. “Di oggi mi tengo di buono il fatto di aver interrotto la serie di sconfitte. Tengo di buono la reazione e il fatto che se ci siamo con il carattere possiamo mettere in difficoltà chiunque. L’Ascoli è forte, lo dimostra il fatto di aver vinto 1-5 fuori casa. Giocherà qualcuno che oggi ha riposato. Lontani dal Picco riusciamo ad avere meno pressioni, secondo me abbiamo giocato due buone partite. Abbiamo alti e bassi come ogni squadra giovane, se stiamo uniti qualche risultato arriverà”.