Italiano: "Mercoledì finalmente in casa per riscattare Crotone"

La Spezia - “Non facciamo drammi e continuiamo a lavorare”. E meno male che si gioca già mercoledì per lo Spezia di Vincenzo Italiano. Contro il Bologna l'occasione per tornare a muovere la classifica dopo le sconfitte contro Lazio e Crotone. “Il nostro atteggiamento è quello di tentare di vincere sempre le partite. Oggi abbiamo perso, la seconda sconfitta consecutiva ci spinge a provare a battere il Bologna. Dobbiamo riscattare una prestazione opaca e cercheremo di sfruttare il fattore campo. Non vedevamo l'ora di poter tornare al Picco”.