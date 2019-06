Italiano: "Io capitano a 23 anni, mister Prandelli il mio maestro"

La Spezia - Come si diventa allenatori, quando scatta la molla per cui quando uscirai dal campo ti fermerai in panchina. Ognuno ha la sua storia, Vincenzo Italiano ha la sua. "Mi sono trovato a 23 anni ad essere capitano (al Verona, ndr) e allora ho iniziato presto a ragionare con un’altra testa. Il primo allenatore che mi ha avvicinato a questo mestiere è stato mister Prandelli che ho avuto da giovanissimo. Poi essendo centrocampista e in un ruolo in cui devi essere di aiuto a tutti per forza di cose, hai anche un vantaggio nel conoscere tutte le fasi di gioco. Ho imparato ad essere una figura importante per i compagni con il tempo".

Gestisce l'esposizione concettuale come gestiva il pallone quando era lui il Matteo Ricci del 4-3-3. A Trapani l'anno scorso doveva gestire un po' tutto quando il ds Rubino fu licenziato. Insieme a lui il secondo Daniel Niccolini, il preparatore Piero Campo e l'allenatore dei portieri Angelo Porracchio che dovrebbero seguirlo anche nell'avventura spezzina. "Fino a marzo le cose sono andate nel verso giusto. Abbiamo lavorato in condizioni ideali, si è costruito in legame con la squadra che nessuna difficoltà ha scalfito. Tutti vogliono lavorare in situazioni serene e tranquille, ma quando ci sono le diffcoltà ti devi adeguare. Quel legame che sono uscito ad ottenere ci ha permesso di remare tutti dalla stessa parte. Niente ci ha fatto sviare dalla nostra strada". Alla Spezia sarà tutto diverso. "Quelle non sono condizioni che si trovano dappertutto. Qui lavoreremo con massima serenità e professionalità. Penseremo al campo, la concentrazione deve essere massimale, un allenatore ha tantissime cose a cui pensare. Sono convinto che potrò pensare solo a far rendere i ragazzi".