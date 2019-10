Italiano: “Insulti al pubblico? Assurdo mettere in giro queste voci”

La Spezia - “La gente di Spezia è amareggiata e delusa quanto noi. Ci stiano vicini dal primo al novantesimo, se poi lo spettacolo non sarà di loro gradimento esternino pure la loro rabbia a fine partita. Spero però che per 90 minuti ci aiutino. Psicologicamente abbiamo bisogno di avere sostegno”. E’ un appello in piena regola quello di Vincenzo Italiano, che il pettegolezzo social dipinge come un arrogante. Ogni parola denota invece l’esatto contrario e non da oggi. Fatto sta che la fake news che avrebbe insultato il pubblico a fine partita gira ancora. “Era un gesto di scuse alla curva. Non so chi lo ha potuto interpretare diversamente. Sarei un folle a mandare a quel paese una tifoseria che è il nostro dodicesimo uomo in campo! Dopo una sconfitta così poi, sarebbe assurdo avere qualcosa contro i tifosi. Capisco gli attacchi dal punto di vista tecnico-tattico e me li prendo, ma sul resto si sta esagerando. Non vedo perché alimentare questo clima nei miei confronti”.



Andrea Bonatti