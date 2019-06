Italiano: "Il progetto Spezia mi soddisfa"

La Spezia - Ai taccuini di Ripost, Vincenzo Italiano racconta il vecchio e il nuovo, il trionfo con il Trapani e la nuova avventura in partenza alla Spezia. Di sicuro dalle sue parti è l’allenatore vincente se negli ultimi due anni ha conquistato due promozioni in serie C e B. “A Trapani all’inizio c’erano dei problemi per ricostruire il parco giocatori e per le finanze della società - dice il mister riberese - i dirigenti volevano una squadra per la salvezza o per la media classifica. Con impegno, siamo arrivati secondi, dietro alla Juve Stabia, ma poi ci siamo guadagnati la promozione con Catania e Piacenza”. Il futuro si chiama Spezia: "Mi godo qualche giorno di vacanza perché il 15 luglio iniziamo la preparazione per due settimane nelle Marche per continuare poi in sede. La rosa dei giocatori è buona, vi sono tanti giovani promesse, il progetto mi soddisfa. I miei collaboratori saranno il viceallenatore Daniel Niccolini, il preparatore atletico Piero Campo e il collaboratore tecnico Angelo Porracchio. Avrò qualche possibilità in più di vedere la famiglia perché tante squadre sono del Nord, con presenza venete”. Su Ripost.it il resto dell'intervista.