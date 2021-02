Italiano: "Il Milan è in testa con merito"

La Spezia - “La precedente proprietà ha fatto qualcosa di straordinario. Per quell’ano e mezzo in cui c’eravamo anche noi, abbiamo scritto una pagina dopo storia importante. Ora inizia una nuova era. Ci conosceremo e capiremo quali siano i progetti futuri”. Vincenzo Italiano e la squadra hanno vissuto queste ore con curiosità e speranza. Il nodo è sciolto: lo Spezia è della famiglia Platek. Sul campo però nulla cambia, c’è e la serie A da affrontare e ci sono punti da conquistare per rimanere in categoria.



“Il clima è diverso quando vieni da una vittoria. Abbiamo preparato una partita difficile in un clima sereno. Vogliamo dare continuità, affrontiamo la prima della classe, una squadra in grande condizione”. Sul Milan. “All’andata mi impressionarono, nel secondo tempo presero in mano la partita con il gioco è con le individualità. Meritano il primo posto che occupano”.



Agudelo verso la conferma. “Ha fatto una grandissima prestazione, in quella zona di campo può esprimersi bene con il dinamismo, protegge bene la palla, ha velocità. Lì secondo me può togliersi delle soddisfazioni. Lo fa da poco, ma si sta applicando e penso gli vada data continuità. Per il resto i ragazzi stanno tutti bene. Vediamo di fare le scelte giusta”.



Andrea Bonatti