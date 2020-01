Italiano: “Galabinov deve trovare la forma migliore, con pazienza”

La Spezia - Andrej Galabinov è il quarto acquisto di gennaio, ma ci sarà ancora da attendere per vederlo in campo dal primo minuto. “Sta crescendo. Ha fatto un’altra settimana di lavoro, penso che non abbia i 90 minuti ma è in costante miglioramento anche dal punto di vista della rapidità. Dopo tutto questo tempo, a parte l’esordio a Cittadella, senza mettere piede in campo è un fattore di cui tenere conto. Più passa il tempo e più sono convinto tornerà a buoni livelli”, spiega Vincenzo Italiano in merito al bulgaro.

Per lui una manciata di minuti a Crotone e la prospettiva di vivere un 2020 diverso dal suo 2019.



Atteso, non senza un certo scetticismo da parte della piazza che non ha mai potuto vederlo all’opera secondo le aspettative. “Lui non è uno che pensa a ciò che succede al di fuori del nostro contesto. E’ normale che sia dispiaciuto di non aver potuto dare il suo contributo. Ora sa che deve battere la concorrenza ma che trova una cornice che gli può permettere di fare bene. In questa categoria, in passato, ha fatto vedere di saper fare la differenza e noi lo stiamo aspettando. Prima di iniziare a pretendere qualcosa, lui e noi, deve mettere dentro grandissimo sacrificio durante la settimana. Lo chiamo in causa solo quando so che potrà esprimere il suo potenziale. Mi auguro che saremo spesso nella metà campo avversaria e lui in questo senso può fare un contributo decisivo”.