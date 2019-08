Italiano: “Dobbiamo migliorare la fase di non possesso”

La Spezia - “Oggi più di qualcosina di positivo abbiamo fatto. Sono contento perché abbiamo vinto con un risultato ampio. Era importante riprenderci dall’amichevole con la Samp. Siamo contenti perce l’abbiamo preparata bene, i ragazzi si sono impegnati. Ci metteremo alla prova contro il Sassuolo, squadra importante e allenata da un grande allenatore. Possiamo sbagliare qualche passaggio in meno e migliorare qualche riconquista del pallone, ma tutto sommato oggi mi sento di fare i complimenti ai ragazzi. Avevano bisogno di questa vittoria. Ora ci prepariamo al Sassuolo.” Così in sala stampa Vincenzo Italiano analizza la cinquina inflitta alla Pro Patria



“I ragazzi partono tutti da zero - continua il tecnico - e le scelte non sono mai definitive, sono contento che questo mescolare i giocatori stia portando dei buoni risultati. Solo i tre in mezzo sono rimasti uguali. Noi quando abbiamo la palla per qualità dei giocatori e movimenti possiamo far male. Dobbiamo migliorare la fase di non possesso. Mi dispiace solo ci siano solo tre cambi, i ragazzi stanno lavorando tutti bene e meritano tutti di giocare. Ramos deve fare l’Augello della situazione, oggi ha forzato qualche giocata di troppo. Delano è un giocatore offensivo e se lo riempiamo di rifornimenti penso potrà fare male. Nel momento che i nostri esterni entrano in possesso palla devono essere lucidi e fare male agli avversari: questa deve essere la nostra mentalità. Gudjohnsen sta bene, è il più contento di tutti, ha fatto gol alla Samp e oggi. Deve crescere e lavorare con il fisico ma ha un mancino educatissimo. I 15’ minuti per Galabinov per fargli riprendere confidenza con il terreno di gioco. Deve trovare la condizione migliore. Penso che in questo momento sul mercato le priorità siano un portiere e un attaccante. Domani arriva Ferrer esterno basso di destra grande dimestichezza con i piedi. Giocatore di prospettiva che può fare bene insieme al suo compagno Vignali.”



