Italiano: "Dobbiamo crescere su tutto ma se ci credevamo un po' di più..."

La Spezia - "E' un pareggio importante per noi perché andare sotto di due gol dopo 4' poi non è semplice contro una squadra forte come la Fiorentina. Ho assistito alla reazione di una squadra vera: non va bene subire così all'inizio, ma devo dare merito ai ragazzi per aver saputo reagire e per il fatto che hanno rimontato questo doppio svantaggio". Vincenzo Italiano approfondisce ai microfoni di Sky il reso di un pomeriggio iniziato nel peggiore dei modi e finito, pur senza la vittoria, con le braccia al cielo. Perché è evidente che con questo piglio una neopromossa dimostra di poterci stare e si sa quanto è importante la testa giusta per riuscire a sopperire alle carenze strutturali: "Forse se ci avessimo creduto un po' di più potevamo fare qualcosa di straordinario ma va bene, siamo alla quarta giornata e dobbiamo crerscere su tutti i punti di vista, a partire dalla condizione fisica. Tanti ragazzi sono in ritardo, abbiamo cambiato tanti giocatori e i margini di miglioramento sono parecchi. Speriamo di recuperare gli infortunati, ma fino ad oggi chi è stato chiamato in causa si è fatto trovare pronto".



Tre portieri diversi in quattro giornate e tanti giocatori in campo, situazioni figlie della straordinarietà di una squadra che soltanto due mesi fa stava per giocarsi la promozione in serie A contro il Frosinone. Italiano commenta con una battuta da allenatore: "Se giocano tutti vuol dire che nessuno si può lamentare della gestione e che durante la settimana si può lavorare più sereni però come ho detto prima abbiamo avuto una marea di infortuni e abbiamo anche dovuto fermare Marchizza e Maggiore... ma ci stiamo allenando bene, vedo un bello spirito nel lavoro quotidiano e sinceramente avevamo un obiettivo che era quello di muovere la classifica prima della sosta. Partiamo sfavoriti contro chiunque ma se la reazione è questa sono fiducioso per il futuro. Noi vogliamo ben figurare e ovviamente cercare di fare punti".