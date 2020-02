Italiano: "Dispiaciuto per i cori di Trapani contro Nzola"

L'allenatore: "Lo avevo lasciato in Sicilia con una standing ovation dello stadio in occasione dei play-off".

La Spezia - Nella conferenza stampa odierna l'allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano è tornato anche sulla gara disputata sabato scorso dagli aquilotti a Trapani e in particolare sull'accoglienza riservata da tifosi di casa a Nzola, decisamente meno affettuosa rispetto a quella avuta dal mister, accolto con gli applausi di tutto lo stadio al suo arrivo in campo.



“Nzola è' un buono – ha detto oggi Italiano - un ragazzo generoso, può apparire spaccone, ma non è così. Dispiace per i cori contro di lui a Trapani – ha aggiunto - anche perché lo avevo lasciato in Sicilia con una standing ovation in occasione della finale playoff della passata stagione”.