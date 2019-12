Italiano: "Creato troppo poco. Pezzuto? Dobbiamo stare più attenti"

La Spezia - Quel rosso sventolato in faccia a Giulio Maggiore ha fatto prendere alla gara del "Penzo" la strada della sofferenza. Più di quanto ne avesse già dovuto patire nell'ora precedente ma quando a Vincenzo Italiano chiedono un parere su Pezzuto, lui risponde da allenatore: "Penso che al di là di tutto dobbiamo essere noi a stare più attenti e non dare modo al direttore di gara di estrarre cartellini. Ad ogni modo, anche in inferiorità numerica abbiamo chiuso bene ogni spazio, non concedendo particolari occasioni al Venezia. Ma vorrei vedere un gioco migliore nella prossima partita perché oggi abbiamo creato troppo poco".



Quello preso in Laguna è un punto guadagnato per come si è messa la partita e permette di allungare un nuovo break di risultati utili consecutivi, giunti a quattro. Riavvolgendo il nastro anche al mister italo-tedesco non sfugge che l'incipit era stato in verità di marca aquilotta: "Approccio buono, abbiamo costretto il Venezia nella propria trequarti: nel primo quarto d'ora eravamo partiti davvero bene, continuavamo a giocare la palla e ad arrivare bene sul fondo. L'episodio Capradossi-Scuffet ci ha un po' arretrati e il Venezia è venuto fuori. Ma abbiamo sofferto soprattutto dopo l'intervallo dopo l'espulsione in particolare, contro una squadra molto organizzata che voleva a tutti i costi la vittoria".



Partite come queste ci stanno, il campionato di B passa anche da pomeriggi come questi. Quello che più convince il tecnico è che lo Spezia non ha preso gol: "Per la quinta volta manteniamo la porta inviolata, questa è la seconda volta che accade in trasferta. Non ci hanno concesso spazio e sono stati bravi nell'uno contro uno. Scuffet è un ragazzo con doti e grandi valori tecnici, ma insieme a lui sta crescendo tutta la squadra; dopo un inizio di campionato difficile, ci difendiamo meglio. Dobbiamo dire grazie alle sue parate ma anche allo spirito di sacrificio che stiamo dimostrando ormai da mesi".