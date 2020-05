Italiano: "Con Prandelli capii quanto conta un allenatore"

La Spezia - "Mi ha rovinato mister Prandelli. Arrivò a Verona e introdusse una metodologia nuova di allenamento. Noi eravamo un gruppo giovanie dovevamo giocare per la salvezza e invece andammo in serie A. Lì ho capito che la mano dell'allenatore conta tanto, fuori e dentro il campo". L'imprinting è quello per Vincenzo Italiano. A 21 anni conosce il tecnico di Orzinuovi e il tarlo di vivere il calcio anche dall'altra parte dell'area tecnica è ormai insediato. Scaverà per quasi vent'anni. Scava tuttora. "Sì, mii sono incuriosito in quel momento. Non mi ero mai reso conto di quanto peso avesse nel calcio il ruolo del tecnico - spiega l'allenatore dello Spezia -. Da lì in poi ho coltivato questo aspetto ogni anno, studiando le differenze tra un allenatore e un altro e indirizzandomi verso una carriera dopo la fine del calcio giocato. E' stato uno sviluppo precoce".

Regista in mezzo al campo e capitano. Uno direbbe che il ruolo e il carattere erano già una spinta a diventare tecnico. "Non basta essere un leader per fare l'allenatore. E' molto più complesso: devi essere capace di gestire molte più situazioni. Ma a me non pesa nulla. Finisce l'allenamento, vado a casa e preparo il giorno dopo. Vedo qualche ragazzo che non è stato al cento per cento. Curo le relazioni tra allenatore e calciatore, faccio un po' di lavoro da psicologo. E' il bello di questo mestiere".