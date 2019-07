Italiano: "Ci toglieremo delle grandissime soddisfazioni"

La Spezia - “Non mi piace perdere neanche queste amichevoli, però ho visto cose positive. Certo dobbiamo lavorare sotto molti aspetti. Era la prima test contro un avversario di livello, tosto. Abbiamo carichi pesanti nelle gambe". Così Vincenzo Italiano al termine di Spezia-Ascoli, test di peso del ritiro estivo aquilotti nelle Marche. Finisce 1-2 per il Picchio e sono tanti gli appunti presi dal tecnico aquilotto. "Dobbiamo migliorare nella riconquista della palla, la sua gestione e l'attacco alla porta. Il cammino è lungo e sono passati solo 15 giorni. A parte i primi 5 minuti in cui siamo stati troppo remissivi, poi abbiamo costruito quattro o cinque occasioni. Nella ripresa potevamo fare male all'Ascoli in ripartenza e non ci siamo riusciti".



Cose buone e cose meno buone. "A caldo dico che non mi sono piaciuti i primi dieci minuti in cui abbiamo subito in gol e ne stavamo subendo un altro. Non esiste fare quella fase di attesa all'inizio. Non mi è piaciuto l'aver regalato il pallone agli avversari quando pressati. Dobbiamo migliorare in fretta, stiamo lavorando con intensità e credo che il lavoro paghi. Sono molto fiducioso. Mi è piaciuto invece l'avere il pallino del gioco, ma dobbiamo verticalizzare di più e mandare più giocatori in area di rigore. Aspetti su cui avere grande attenzione. Siamo sulla strada giusta e possiamo levarci grandi soddisfazioni".



Curiosità per i nuovi. "Delano? Ha grande qualità, un grande spunto nell'uno contro uno. E' la prima volta che si allontana dal proprio paese ma ci sta mettendo grande impegno. Ci puntiamo tantissimo. Crivello? Io do input a tutti, il mercato è un compito del direttore. I ragazzi mi hanno dato grandissima disponibilità, dai più esperti ai nuovi come Delano e DJ che sono arrivati solo ora in Italia. La lingua? E' una grossissima difficoltà, ma ho collaboratori che riescono a spiegarsi. Le loro qualità sono molto importanti. A livello individuale i rapidi e brevilinei entrano prima in condizione e si mettono in mostra subito".